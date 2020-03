DIRECT. Coronavirus : Donald Trump testé négatif, la femme du chef du gouvernement espagnol contaminée

Ce qu'il faut savoir

L'épidémie de coronavirus Covid-19 n'épargne pas les hauts dirigeants mondiaux ou leurs proches. En Espagne, Begoña Gomez, l'épouse du chef du gouvernement Pedro Sanchez a été infectée par le virus, ont annoncé les services de ce dernier, samedi 14 mars dans la soirée. Confinés dans la résidence du chef du gouvernement, ils vont "bien" et "suivent continuellement les mesures de prévention établies par les autorités sanitaires". Une situation qui rappelle celle du Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont l'épouse a également été testée positive, et qui est confiné depuis jeudi.

L'épidémie n'a, en revanche, pas atteint Donald Trump : le test que le président américain a fini par passer samedi, après plusieurs jours de réticences, s'est avéré négatif selon le médecin de la Maison Blanche.

De nouvelles mesures en France. Edouard Philippe a annoncé samedi soir la fermeture à minuit de tous les lieux "non indispensables", tels les restaurants et bars, et invité les Français à réduire leurs déplacements au minimum nécessaire. En revanche, le premier tour des élections municipales est maintenu.

L'Espagne aussi se barricade. Quelques heures plus tard, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé "l'interdiction de circuler dans les rues", sauf pour se soigner, se rendre au travail ou "acheter le pain". Le pays est le deuxième plus touché en Europe après l'Italie.

Le procès de Nétanyahou reporté. Le Premier ministre israélien devait être jugé à partir de mardi pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires distinctes. Un procès déterminant pour son avenir politique. Mais son ouverture a été reportée au 24 mai en raison de l'épidémie, a annoncé le ministère israélien de la Justice dimanche.