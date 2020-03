VIDEO. Coronavirus : le bilan passe à 120 morts et 5 400 cas avérés en France, annonce le ministre de la Santé

Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France est passé à 120 morts, selon un nouveau bilan donné par le ministre de la Santé, dimanche 15 mars, sur France 2. Soit 29 décès de plus que samedi. Olivier Véran a également annoncé que la barre des 5 000 personnes diagnostiquées positives était désormais atteinte : 5 400 cas de contamination confirmés depuis le mois de janvier, soit 900 cas supplémentaires en un jour.

Dans la foulée, Santé publique France a donné un bilan légèrement différent : 127 morts et 5 423 cas confirmés en France. Cette hausse du nombre de morts et des cas avérés est en tout cas la plus importante enregistrée dans le pays depuis l'apparition du virus sur le territoire, fin janvier.

A la question du maintien du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars, Olivier Véran a expliqué qu'il allait demander "en toute transparence" au conseil scientifique de lui rendre "des conclusions pour la tenue du second tour en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays". Le premier tour a été marqué par une abstention record de 54,5%, selon les Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les Chaînes parlementaires.