DIRECT. Coronavirus : la fermeture des crèches, écoles et universités entre en vigueur dans toute la France

Ce qu'il faut savoir

C'est une semaine d'un genre inédit qui s'ouvre, lundi 16 mars. Les Français sont privés de la plupart des lieux publics et invités, lorsque c'est possible, à télétravailler tout en s'occupant de leurs enfants, en attendant d'éventuelles mesures encore plus radicales, comme le confinement généralisé, pour tenter d'enrayer l'épidémie du coronavirus Covid-19. Suivez notre direct.

Le premier tour des municipales en pleine épidémie. Malgré les mesures sanitaires dans les bureaux de vote, la participation au premier tour des élections municipales a fondu à un niveau inédit, autour de 46%. Un effondrement historique qui nourrit des interrogations grandissantes sur le maintien du second tour. De nombreux élus demandent son report. Dans ce contexte, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé depuis Le Havre qu'experts scientifiques et partis politiques seraient consultés "en début de semaine", en espérant obtenir un "consensus républicain" sur le sujet.

Plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures. Selon un décompte publié dimanche soir par l'agence nationale Santé Publique France, le bilan de l'épidémie a grimpé dimanche à 127 morts et 5 423 cas confirmés par test, soit 36 morts et plus de 900 cas avérés supplémentaires en 24 heures. Plus de 400 personnes sont hospitalisées dans un état grave. Un premier décès lié au coronavirus a été enregistré en outre-mer : il s'agit d'une femme de 86 ans, morte en Martinique. Parmi les personnalités, le président des Républicains (LR), Christian Jacob, a été testé positif et confiné à domicile.

Vers un confinement obligatoire ? Face à ses concitoyens jugés "indisciplinés" quant aux mesures de "distanciation sociale", le président de la République, Emmanuel Macron, doit trancher la lourde question d'un éventuel confinement obligatoire de toute la population. Et cela pour une longue durée, comme l'ont déjà décidé l'Italie ou l'Espagne. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé l'ensemble de la population à prendre conscience de la gravité de la situation et à limiter les interactions sociales, alors que de nombreux Français, notamment à Paris, ont profité dimanche du soleil printanier pour se presser dans les parcs et jardins publics.