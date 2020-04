VIDEO. "C'est le coeur de la ville, c'est un traumatisme" : à Turin, l'un des plus grands marchés d'Europe fermé

Des dizaines de stands vides sans personne, sans bruits, sans odeurs de poissons et de viande : les habitants de Turin ont du mal à s'habituer à l'ambiance du confinement. "On est plus que triste, c’est comme un traumatisme, explique Roberta, une riveraine. Porta Palazzo, c’est comme le cœur de la ville et le voir éteint ça nous brise le cœur. On n'avait jamais vu un samedi matin sans marché à Porta Palazzo".



Dans cette ville de 800 000 habitants comme dans toute l'Italie, le confinement a été décrété le 13 mars. Les autorités n'ont laissé accessible qu'une petite partie du marché couvert. Et les mesures de confinement ont été prolongées jusqu'à mi-avril.