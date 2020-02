VIDEO. A Contamines, les vacanciers "inquiets" après l'annonce ce cinq cas de coronavirus 2019-nCoV dans la station de ski

Les vacanciers sont inquiets à Contamines-Montjoie. Cinq cas de coronavirus 2019-nCoV ont été diagnostiqués dans la station de ski de Haute-Savoie, samedi 8 février, alors que les touristes ont commencé à affluer vers la commune pour les vacances d'hiver.

"C'est un peu inquiétant parce qu'une station c'est petit, explique un vacancier, tout juste arrivé dans la station. C'est un peu un vase clos, même si on est en plein air on est tous dans les mêmes endroits." Un autre continue : "on ne sait pas où les personnes sont passées, avec qui elles étaient en contact. On espère que choses sont faites très sérieusement".

Deux écoles fermées

Un enfant de 9 ans compte parmi les cinq patients britanniques contaminés par le coronavirus. Les deux établissements scolaires qu'il fréquentait seront fermées la semaine prochaine pour mener des dépistages, a annoncé l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de l'école de Contamines-Montjoie où il était scolarisé en CM1 et d'une école de la commune voisine de Saint-Sauveur où il étudiait le français.

