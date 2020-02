Coronavirus 2019-nCoV : ce que l'on sait des cinq nouveaux cas identifiés en France

Il s'agit de quatre adultes et d'un enfant. Tous sont de nationalité britannique. Ils ont résidé dans un "chalet isolé" aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), fin janvier.

Les autorités sanitaires françaises en alerte. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé cinq nouveaux cas de personnes atteintes par le coronavirus 2019-nCoV en France, samedi 8 février. Il s'agit de quatre adultes et d'un enfant, a-t-elle précisé. "Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité", a précisé Agnès Buzyn. Ces cinq nouveaux cas s'ajoutent aux six relevés jusqu'à présent sur le territoire français. Ces six personnes sont toujours hospitalisées mais la plupart vont mieux.

Qui sont les personnes contaminées ?

Leur identité n'a pas été révélée, mais Agnès Buzyn a indiqué qu'il s'agissait d'un groupe de personnes qui séjournait dans un chalet en Haute-Savoie. A l'origine de cette contamination, un ressortissant britannique de retour de Singapour "où il avait séjourné du 20 au 23 janvier". "Il est arrivé le 24 janvier en France pour quatre jours, il a séjourné dans la commune des Contamines-Montjoie", en Haute-Savoie, a-t-elle précisé. Les cinq personnes concernées sont de nationalité britannique, a précisé la ministre.

Le chalet était "isolé", a souligné, de son côté, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Dans le détail, "deux appartements ont été investigués dans ce chalet", a-t-il expliqué. Dans le premier, les autorités sanitaires ont établi la présence de touristes anglais, uniquement des adultes, "avec des symptômes mineurs". Trois personnes ont été atteintes par le coronavirus.

Dans le deuxième appartement de ce chalet, les autorités ont établi la présence d'un père et de trois enfants. Le père et l'un de ses enfants, qui présentent des "symptômes mineurs", ont été identifiés comme des cas positifs.

Comment ont-elles été prises en charge ?

Au total, onze personnes (toutes de nationalité britanniques) ont été hospitalisées dans la nuit de vendredi à samedi, dans trois hôpitaux : aux CHU de Lyon, de Saint-Etienne et de Grenoble. Parmi ces onze personnes se trouvent les cinq cas positifs avérés et les personnes ayant eu des contacts rapprochés et prolongés avec le ressortissant britannique de retour de Singapour. Toutes ces personnes "résidaient dans le même chalet" aux Contamines-Montjoie, a insisté la ministre. "Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité", a précisé Agnès Buzyn.

Une cellule de crise a été activée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et un numéro spécial (0 800 100 379) a été ouvert pour répondre aux questions des personnes "directement concernées par ces nouveaux cas de contamination".

"Les contacts à hauts risques sont ceux qui sont restés à moins d'un mètre, pendant une durée prolongée, des personnes contaminées, a insisté Jérôme Salomon. "Ce sont vraiment les personnes qui partagent la même chambre, le même repas, le même lieu, ou des amis proches" des personnes diagnostiquées positives au coronavirus 2019-nCoV.

Où en est l'enquête sur cette contamination ?

"Nous avons une investigation internationale qui est lancée", a déclaré le directeur général de la Santé. "Nous avons des relations étroites avec les autorités de Singapour qui investiguent actuellement une réunion professionnelle qui se serait tenue à Singapour du 20 au 22 janvier, au cours de laquelle 94 étrangers ont été regroupés dans un hôtel", a-t-il indiqué.

Des personnes venant de la province de Hubei, foyer chinois de l'épidémie de ce nouveau coronavirus, ont participé à cet événement professionnel. Jérôme Salomon ajoute que la Malaisie et la Corée du Sud ont aussi rapporté des cas confirmés, le 4 et le 5 février, de personnes ayant pris part à cette réunion à Singapour.