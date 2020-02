DIRECT. Coronavirus 2019-nCoV : un ressortissant américain est mort à Wuhan

Ce qu'il faut savoir

Il pourrait être le premier étranger à succomber à l'épidémie. Un ressortissant américain de 60 ans porteur du coronavirus 2019-nCoV est mort jeudi dans un hôpital de Wuhan (Chine), a annoncé samedi 8 février l'ambassade des Etats-Unis à Pékin. Le nouveau virus a déjà contaminé plus de 34 500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), selon les autorités sanitaires. Suivez la situation en direct avec franceinfo.

Plus de 300 cas hors Chine. Hors de Chine continentale, plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Deux décès de ressortissants chinois avaient jusqu'à présents été enregistrés à Hong Kong et aux Philippines.

Un Japonais pourrait également être mort à cause du virus. Par ailleurs, un Japonais sexagénaire, suspecté d'être contaminé par le coronavirus, est également mort dans un hôpital de Wuhan, a annoncé samedi le ministère japonais des Affaires étrangères. Il avait été hospitalisé en raison d'une grave pneumonie virale, sans que la cause puisse être formellement identifiée.

Nouvelles contaminations sur le paquebot japonais. Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus 2019-nCoV sur le paquebot Diamond Princess, en quarantaine au Japon, a atteint samedi 64, avec trois nouveaux cas, a par ailleurs annoncé Tokyo.