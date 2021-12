Variant Omicron : "Noël, ça va se faire mais on est très inquiets pour la semaine du Jour de l'An", alerte un infectiologue

"Noël, ça va se faire mais on est très inquiets pour la semaine du Jour de l'An", alerte vendredi 24 décembre sur franceinfo, l'infectiologue Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, alors que le variant Omicron entraîne une flambée des contaminations.

Selon lui, "il y aurait une erreur sanitaire et politique de tout miser sur la vaccination, le dépistage. Il faut combiner les outils de prévention, les masques, les tests, mais aussi les systèmes d'aération à l'école et pendant les soirées de Noël", a ajouté Gilles Pialoux. "Ce virus avec le variant Omicron se rapproche plus de la rougeole que de la grippe en termes de transmission". Il faut donc "une prévention combinée".

Malgré la recommandation de la HAS de réduire le délai pour la dose de rappel à 3 mois, le gouvernement le maintient à quatre mois, mais pour Gilles Pialoux, vouloir réduire ce délai est "justifié par le fait que la poussée Omicron va arriver alors qu'on n'a pas réglé le problème avec le variant Delta, donc on craint un effet double vague" et il n'y "aucun risque" à avancer cette dose de rappel "sur le plan théorique" et "aucun cas" n'a été recensé.

"Plus les variants sont des variants d'échappement, c'est-à-dire qu'ils veulent échapper à la réponse immunitaire, plus vous avez besoin d'augmenter la quantité des anticorps", explique Gilles Pialoux. "Ce rappel va booster par 10 ou par 30 le taux d'anticorps et on sait ainsi qu'on est au-dessus de ce que nécessitent ces variants".