Covid-19 : à la veille de Noël, Emmanuel Macron appelle les Français à faire "un test préventif" et à "s'isoler" en cas de symptômes

Le chef de l'Etat a voulu mettre en garde les Français avant les fêtes alors que le pays traverse une cinquième vague et que le variant Omicron se répand.

Sur son compte Twitter, Emmanuel Macron a invité les Français, jeudi 23 décembre, à faire "un test préventif pour rassurer" avant de retrouver leur famille pour les fêtes de Noël, alors que la France traverse une cinquième vague de Covid-19 et que le variant Omicron se répand rapidement. Dans ce message, le président français a souhaité de "bonnes fêtes à tous !". Le chef de l'Etat a aussi rappelé qu'"en cas de symptôme, on s'isole, on alerte", avant de remercier "ceux mobilisés pour soigner, nous protéger".

À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël : les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci. Prenons soin les uns des autres. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2021

Après ce tweet, Emmanuel Macron a lancé un nouvel appel à la prudence dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Ce sont des moments de retrouvailles, de gaité, d'insouciance, de partage en famille ou entre amis, mais cette année une fois encore à cause du virus, je vous demanderai d'avoir beaucoup de vigilance pendant ces fêtes", a-t-il expliqué. Il a également appelé ceux qui ne le sont pas encore à se "faire vacciner" et aux personnes déjà vaccinées de "mieux" le faire "avec le rappel vaccinal". Enfin, il a remercié le personnel hospitalier, les forces de sécurité civile, les personnes dans les centres de vaccination, ceux qui "prennent soin des autres dans notre pays", pour leur engagement.