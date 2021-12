DIRECT. Covid-19 : plus de 100 millions de cas ont été recensés sur le continent américain depuis le début de la pandémie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Deux études menées au Royaume-Uni et publiées hier montrent que les infections au variant Omicron du Covid-19 sont moins susceptibles de provoquer des hospitalisations par comparaison avec le variant Delta, confirmant une tendance d'abord observée en Afrique du Sud.

: Omicron gâche la fête. La soirée de remise des Oscars d'honneur va devoir être reportée en raison de la menace du nouveau variant Omicron qui plane sur la Californie, ont annoncé les organisateurs. Les acteurs Samuel L. Jackson, Danny Glover et la Norvégienne Liv Ullmann devaient recevoir le mois prochain les prestigieuses statuettes dorées.

: Un temps gris s'étendra aujourd'hui sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes, la basse vallée du Rhône, la Provence et l'île de Beauté, selon Météo France.







Quelques pluies éparses s'échapperont des nuages du Languedoc, des Bouches-du-Rhône et de l'ouest de la Corse.









: Le nombre de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie a dépassé les 100 millions sur l'ensemble du continent américain, selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Plus de la moitié de ces cas (51 millions) ont été signalés aux Etats-Unis et 22 millions au Brésil.

: Il est 6 heures. Voici notre premier point sur l'actualité du jour :



• On en sait plus sur le projet de loi sur le pass vaccinal qui sera présenté lundi en Conseil des ministres extraordinaire. Selon nos informations, les salariés soumis au pass sanitaire devront passer au pass vaccinal. Cela concerne près de deux millions de personnes, notamment celles qui travaillent dans les cinémas, les salles de spectacles, les salles de sports...



• Bras de fer avec Washington et menace d'invasion de l'Ukraine : le président Vladimir Poutine sera longuement interrogé aujourd'hui par les médias russes et internationaux sur la crise politico-militaire qui fait frémir l'équilibre sécuritaire européen issu de la Guerre froide.





"Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide" : dans un communiqué publié tard mercredi soir, Eric Zemmour "condamne" une vidéo dans laquelle deux individus se revendiquant de ses sympathisants s'entraînent au tir et imaginent notamment prendre pour cible Emmanuel Macron et des élus insoumis.





• Après l'évasion d'un détenu de la maison d'arrêt d'Osny (Val-d'Oise), le parquet de Pontoise annonce avoir ouvert une enquête pénale pour "évasion en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique".