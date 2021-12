Covid-19 : l’hôpital va-t-il résister au variant Omicron ?

Le week-end de Noël est tendu aux urgences de l'hôpital de la Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône). Aux patients habituels, s'ajoutent de plus en plus de malades Covid. "Avec le contexte hivernal et les vagues Delta et Omicron, on se dit qu'on aura bientôt un gros problème de place", indique l'urgentiste Nicolas Bonté. Dimanche 26 décembre, 3 299 patients Covid sont en soins critiques, un chiffre plus bas que lors des trois premières vagues. Mais comment ce chiffre va-t-il évoluer ? Omicron est plus contagieux et moins dangereux, mais on ignore dans quelle mesure. Une équipe à Montpellier a étudié plusieurs scénarios. Un possible pic pourrait être atteint début février 2022, avec 4 000 à 5 000 patients en soins critiques.

La circulation d'Omicron inquiète

L'inquiétude autour du variant Omicron est grande : "Sa circulation sera tellement vive, qu'il y a un risque de réduction des effectifs hospitaliers à cause de cela", explique Mircea Sofonea, membre de l'équipe de modélisation. Les autorités sanitaires auront, fin décembre, les yeux rivés sur le Royaume-Uni notamment, pour voir comment évoluent les chiffres des hospitalisations et des passages en réanimation.