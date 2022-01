Covid-19 : des restrictions levées en Europe malgré des contaminations en hausse

Plusieurs États européens lèvent les restrictions sanitaires malgré les records de contamination au Covid-19. C'est le cas de la France, du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Autriche et des Pays-Bas, à des degrés divers. Si l'Autriche a seulement déconfiné ses non-vaccinés, le Danemark a, lui, annoncé la levée de toutes ses restrictions intérieures au 1er février.

Le seuil des 500 000 nouveaux cas franchi en France

En France, alors que les seuils des 500 000 nouveaux cas et des 400 décès ont été franchis dans la semaine du 24 janvier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé la levée des restrictions. "Ce variant Omicron, parce qu'il a une moindre sévérité et aussi parce que nous avons une très forte couverture vaccinale, est très loin d'avoir les mêmes effets sur l'hôpital, sur les services de réanimation, que ce que nous avions constaté avec les précédents variants, et notamment le variant Delta", a-t-il justifié. Certains médecins dénoncent des mesures plus politiques que sanitaires, en décalage avec la réalité du terrain.