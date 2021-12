Omicron : la dose de rappel utile pour lutter contre le nouveau variant

"La semaine dernière, on s’était demandé, par rapport au variant historique, quelle quantité d’anticorps il fallait pour neutraliser Omicron", rappelle Damien Mascret, médecin et journaliste santé chez France Télévisions. "On s’est aperçu qu’il fallait environ jusqu’à 40 fois plus d’anticorps pour (le) neutraliser." Il y a donc bien une résistance du nouveau variant au vaccin, confirme le journaliste sur le plateau de France 2.

Le rappel pourrait suffire

Bonne nouvelle en revanche du côté de Pfizer : avec le rappel, on augmente les anticorps à tel point que "ça suffit pour compenser la baisse d’efficacité vaccinale contre Omicron", annone Damien Mascret. Faudrait-il alors un nouveau vaccin pour lutter spécifiquement contre ce nouveau variant ? "Pas forcément, si on est déjà vacciné", selon le journaliste. La protection vaccinale, ajoute-t-il, concerne deux lignes de défense : les anticorps et l’immunité cellulaire, qui "semble préservée". D’autres résultats sont à suivre dans une dizaine de jours.

Parmi nos sources

Pfizer