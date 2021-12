Désintox. Covid : non, il ne faut pas sous-estimer le variant Omicron

Y a-t-il un emballement mondial à propos du nouveau variant Omicron ? Oui, à en croire de nombreux internautes qui relaient des propos d'Angélique Coetzee, cette médecin sud-africaine qui a diagnostiqué, à Pretoria, certains des premiers cas de Covid liés au nouveau variant. Cette dernière aurait déclaré qu'il n'y avait tout simplement « pas à s'inquiéter », au regard des formes bénignes observées jusqu'alors chez les premiers patients infectés. Il y a un peu de vrai dans tout cela, et beaucoup de faux.

La docteure s'est effectivement exprimée plusieurs fois, surtout dans des médias britanniques, la semaine dernière, pour déplorer la décision de certains États Européens de fermer sans attendre les liaisons avec l'Afrique du Sud. Elle a aussi rapporté le fait que les premiers cas de patients infectés avec Omicron étaient peu sévères. Mais elle n'a jamais suggéré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Ces mots ne figurent dans aucune de ses interviews.

Contactée par Désintox, la docteure s'inscrit en faux contre la mauvaise interprétation de ses propos et insiste surtout sur le fait que le variant n'a pas encore livré ses secrets. « Nous n’en sommes encore qu’aux premiers jours. » Si le tableau clinique est effectivement plutôt rassurant pour le moment pour les malades vaccinées et les jeunes non-vaccinés, la médecin explique qu'on ne connaît pas encore la gravité de la maladie sur les patients non vaccinés et âgés, ou souffrant de comorbidités. Et de conclure par une position empreinte de nuance et de patience. Des vertus rares en période de pandémie : « Ne sous-estimez pas ce virus, des gens en mourront. Mais faire peur à tout le monde n’apportera rien de plus. »

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/