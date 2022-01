Entreprises : nouvelles règles d'isolement pour éviter la désorganisation

Avec cette cinquième vague, le variant Omicron s'ajoute au variant Delta, et le risque et double : sanitaire et économique. Pour ne pas mettre le pays à l'arrêt, de nouvelles règles entrent en vigueur.

C'est devenu un rituel : chaque matin, Sofiane Mediene, patron d'agence d'aide à domicile compte les absents. Deux malades aujourd'hui, la semaine dernière il a fallu faire avec 14 salariés en moins sur 60, un casse-tête. Alors réduire la durée d'isolement des malades est une bonne nouvelle pour le patron : "C'est un soulagement, on va pouvoir reprendre les prestations le plus rapidement possible".

Des règles "inappropriées et paradoxales"

Quel que soit le variant, les personnes positives devront désormais s'isoler de 7 à 10 jours, au lieu de 10 à 17 jours. Pour les cas contacts complètement vaccinés, la quarantaine n'est plus obligatoire avec un test PCR ou antigénique, et il faudra pratiquer un autotest le deuxième ou quatrième jour. Les personnes non-vaccinées devront se soumettre à in isolement de 7 jours avec un test PCR à la fin. Le secrétaire fédéral de la CGT Santé Patrick Bourdillon juge ces nouvelles règles "inappropriées et paradoxales". Pour limiter les contaminations, trois jours de télétravail minimum sont imposés par semaine