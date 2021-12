Arrêts de travail : une nécessaire réorganisation des entreprises

Des lignes de TER supprimées par manque de conducteurs, un tiers de vols en mois en janvier pour certaines compagnies comme Ryanair, ou encore perturbation du ramassage des ordures à Bordeaux (Gironde). En quelques jours, les entreprises ont vu leur quotidien complètement chamboulé face au manque de personnel, arrêté à cause du variant Omicron.

Des absences dans tous les secteurs

Chez un boulanger, deux salariés habituellement derrière le four sont cas contact. Le patron gère toute la production seul depuis une semaine, de quoi être un peu déboussolé. "Ça fait 14 heures de boulot", résume Sébastien Hayertz. Même chose en boutique, où le manque de bras tombe au pire moment, janvier étant traditionnellement le meilleur mois de l’année. Les absences de salariés s’accumulent sur tout le territoire et dans tous les secteurs. Les arrêts liés au Covid sont d’autant plus problématiques qu’ils s’ajoutent actuellement aux absences pour congés de certains salariés.