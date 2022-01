Covid-19 : Omicron va-t-il permettre d’atteindre l’immunité collective ?

Le variant Omicron du Covid-19 suscite l’interrogation et l’espoir d’atteindre l’immunité collective de la population. Mais qu’en est-il réellement ? Eléments de réponse

Tous infectés, pour être tous protégés ? C’est ce qu’espèrent certains face à la vague de contaminations du variant Omicron du Covid-19. Va-t-il donc nous permettre d’atteindre l’immunité collective ? Près de 200 000 cas étaient positifs chaque jour la semaine dernière, un record qui est sans doute doublé si l'on compte les asymptomatiques. Pour les médecins, aucune mesure sanitaire ne peut enrayer cette vague. "Un confinement serait dérisoire. De ce fait, on va tous se contaminer et on verra si cette immunité est durable", déclare l’infectiologue Benjamin Davido.



Quels risques ?

Le variant Omicron semble moins virulent, mais il est plus contagieux. Cela pourrait donc avoir une conséquence sur le nombre d’hospitalisations sur une période courte avec un risque d’engorgement, notamment dans les services de soins critiques. Si on atteint l’immunité collective, le virus deviendra alors une maladie saisonnière, comme la grippe. Face à ce risque, les scientifiques préconisent une dose de rappel tous les ans.

