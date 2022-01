Covid-19 : Omicron marque-t-il la fin de la pandémie ?

Judith Mueller, médecin épidémiologiste et professeure à l’EHESP explique que d’après les données de l’institut Pasteur, la vague Omicron devrait s’atténuer en février. En revanche, elle n’affirme pas que le virus ne circulera plus après. Elle maintient que des petites vagues sont possibles tout en ayant une vie plus ou moins normale.



Les autres pathologies reviennent

D’après les chercheurs, la variant Omicron serait moins dangereux, car la grippe ou la bronchiolite sont plus présentes que lors des vagues précédentes. Pour le docteur Mueller, cela peut s’expliquer par les restrictions plus souples appliquées cet hiver. Elle maintient qu’Omicron n’est pas moins dangereux mais nécessite moins d’hospitalisations. Des diminutions d’hospitalisations de seulement 25%, selon des données anglaises. Judith Mueller estime qu’il faut donc rester vigilant avec ce variant.