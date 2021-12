Covid-19 : l’ombre du variant Omicron plane sur les fêtes de fin d’année

Dans le centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne), rien ne pourrait troubler l’atmosphère festive qui s’installe à l’approche de Noël : beaucoup se précipitent encore dans les magasins pour compléter leurs cadeaux jeudi 16 décembre. Pourtant, cette année encore, il faudra compter avec le Covid-19. "Avec le coronavirus, il y a beaucoup de stress. Avec les cadeaux de Noël, on essaie de faire un peu plaisir", avance une passante.

Quatre à cinq convives environ

Et les acheteurs "se font plaisir", confirme Alain Alter, vice-président de la Fédération nationale de l’habillement en Occitanie. "Je pense qu’il y a des reports de budgets qui se sont faits par rapport aux voyages non effectués". Finies cependant les grandes tablées comme autrefois. Les commerces de bouche confirment : les repas se tiendront en petit comité. "Il faudra aérer, tout le monde est vacciné, on va se tester avant", annonce une cliente.