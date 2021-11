Covid-19 : la traque du nouveau variant Omicron s’organise

Pour l’instant, au soir du samedi 27 novembre, il n’y aurait pas de cas du variant Omicron en France. Mais les scientifiques savent que le virus devrait se propager rapidement. "Si ce nouveau variant inquiète, c’est parce qu’il comporte 32 mutations contre deux pour le variant delta. Un virus qui mute, c’est un virus qui peut devenir imprévisible. Le variant Omicron serait plus contagieux, aurait un plus grand risque de réinfection et on ne connaît pas encore l’efficacité du vaccin sur lui", explique Alexandre Hebert, journaliste à France Télévisions.

Les scientifiques français en alerte

Le variant est apparu en Afrique du Sud mais il y a désormais des cas dans certains pays d’Europe. "Pour l’instant, il y a eu l’apparition de quelques cas en Italie, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni. Pour l’instant la France est épargnée, mais les scientifiques restent en alerte", ajoute le journaliste de France Télévisions.