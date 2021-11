DIRECT. Covid-19 : le nouveau variant baptisé Omicron se répand, le monde isole l'Afrique australe

Ce qu'il faut savoir

Les Etats-Unis, le Canada et l'Arabie saoudite sont devenus les derniers pays vendredi 26 novembre à fermer leurs frontières à l'Afrique australe, où a été détecté un nouveau variant du Covid-19 baptisé Omicron, que l'OMS juge "préoccupant". L'Afrique du Sud a dénoncé des mesures d'isolement "injustifiées" la concernant, mais jamais un variant n'avait provoqué autant d'inquiétude dans le monde depuis l'émergence de Delta. Suivez notre direct.

Un risque "élevé à très elevé" qu'Omicron se répande en Europe. En Europe, le variant Omicron a été détecté en Belgique. Dans la journée de vendredi, de nombreux pays européens dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et Chypre ont interdit les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. Il existe un risque "élevé à très élevé" que le variant Omicron se répande en Europe, a estimé l'agence de santé de l'UE.

Les bourses mondiales chutent. Les craintes liées à ce nouveau variant ont aussi fait chuter les prix du pétrole et entraîné de fortes baisses des bourses mondiales. Francfort a perdu 4,15% à la clôture, Paris enregistrant sa pire séance depuis mars 2020 (-4,75%) et Londres depuis juin 2020 (-3,64%). Déstabilisée également, la Bourse de New York a clôturé en net recul avec sa plus forte chute de l'année (-2,53%).

Une adaptation des vaccins ? D'ores et déjà, les scientifiques tentent de comprendre les mutations de ce nouveau variant et Moderna a annoncé son intention de "rapidement développer un candidat vaccin" pour une dose spécifique à Omicron. Il faudra "plusieurs semaines" pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant, a toutefois souligné le porte-parole de l'OMS. Pour l'Agence européenne des médicaments (EMA), il est "prématuré" de prévoir une adaptation des vaccins au variant Omicron.