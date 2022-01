Covid-19 : la période d'isolement sera réduite à compter du lundi 3 janvier

Des règles assouplies concernant la contamination au Covid-19 entreront en vigueur lundi 3 janvier. Les personnes vaccinées et cas contact n'auront plus besoin de s'isoler, mais devront simplement se soumettre à un test PCR ou antigénique, puis deux autotests à jour J+2 et à J+4. Pour les cas contact non-vaccinés, l'isolement devra durer sept jours, avec un test à son issue.



Nouvelles données sur Omicron

En cas de contamination, les personnes vaccinées devront rester sept jours en quarantaine, et seulement cinq si les symptômes disparaissent. Les non-vaccinés devront s'isoler durant dix jours, réduits à sept s'ils n'ont plus de symptômes. Ces changements sont liés à l'arrivée de données sur le variant Omicron. Si sa "très grande transmissibilité" est avérée, le Royaume-Uni a constaté "une diminution de la gravité par rapport au variant Delta, qui fait que le nombre des hospitalisations semble moins important", rapporte le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord).