Covid-19 : la France durcit les mesures de contrôle pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni

Face à la montée du variant Omicron, la France resserre la vis pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, ce jeudi 16 décembre. Qu’ils soient vaccinés ou non, tous devront présenter un test négatif de moins de 24 heures, un motif impérieux, et devront s’isoler pendant deux jours à l’arrivée. "Normalement je prends une valise, là, j’en ai pris deux pour prendre toutes mes affaires parce que je pense que la situation va durer un peu plus longtemps", confie un voyageur à la Gare du Nord à Paris, soulagé d’être rentré à temps.

88 000 nouveaux cas en 24 heures au Royaume-Uni

À Londres, certains se dépêchent de quitter le pays pour pouvoir passer les fêtes de fin d’année aux côtés de leurs proches, en France. "Je n’aimerais pas me trouver dans une situation compliquée, donc j’arrive à la gare dans l’espoir de pouvoir changer mon billet rapidement et de faire mon test", détaille une Française. Outre-Manche, 88 000 positifs ont été recensés en 24 heures, un record depuis le début de la crise sanitaire. Des mesures de restriction supplémentaires pourraient être annoncées vendredi 17 décembre, après le Conseil sanitaire.