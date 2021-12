Covid-19 : quelles sont les règles en vigueur pour voyager entre la France et le Royaume-Uni dès samedi ?

De nouvelles restrictions entreront en vigueur samedi 18 décembre. La France va durcir les conditions d'accès pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, sur BFMTV. Objectif : limiter "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron" sur l'Hexagone. Motifs impérieux, durée d'isolement, validité des tests avant de voyager... Franceinfo fait le point sur ces restrictions.

Les déplacements sont conditionnés à des "motifs impérieux"

Les "motifs impérieux" concernent à la fois les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, "à compter de ce samedi matin 0 heure", précise le gouvernement dans un communiqué. Mais ces motifs "ne permettront pas de se déplacer pour raisons touristiques ou professionnelles".

Décès, garde d'enfant, convocation judiciaire, étudiant en échange universitaire... vous trouverez la liste de tous les "motifs impérieux", pour tous les voyageurs venant de France ou du Royaume-Uni sur ce lien.

Les personnes concernées

Pourront se rendre au Royaume-Uni ou entrer en France pour "motif impérieux" tout "ressortissant français, ainsi que son conjoint (marié, pacsé et concubin) et ses enfants", et tout "ressortissant britannique et membres de sa famille bénéficiaires de l'accord" sur le Brexit.

De même pour les "ressortissant(s) de l'Union européenne ou assimilé" ainsi que "leurs conjoints et leurs enfants ayant leur résidence principale en France", et les "ressortissants de pays tiers, titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour français ou européen" résidant en France.

Peuvent également bénéficier d'un "motif impérieux" les voyageurs "en transit de moins de 24 heures en zone internationale dans les aéroports", certains étudiants inscrits "dans des cours de français langue étrangère (FLE)" ou bien encore certains professionnels de santé.

Un isolement minimum de 48 heures pour les trajets dans les deux sens

Un système d'isolement à l'arrivée en France est également instauré, dans un lieu que les voyageurs "choisiront pendant sept jours, avec un contrôle des forces de sécurité", mais qui pourra être "levé au bout de 48 heures" si un test réalisé à l'arrivée en France s'avère négatif. "Il faudra s'enregistrer sur une application qui générera un arrêté préfectoral d'isolement", a précisé Gabriel Attal.

Avant le départ du Royaume-Uni, il faudra "s'enregistrer sur une plateforme numérique" et identifier l'adresse du séjour en France. "Cette plateforme permettra de générer des arrêtés préfectoraux fixant l'obligation d'isolement dans le lieu de leur choix à tous les voyageurs, non vaccinés comme vaccinés", mais cet isolement pourra être levé "à compter de 48h" en cas de test négatif.

A noter également que la validité des tests antigéniques et PCR au départ du Royaume-Uni est réduite de 48 heures à 24 heures.