Covid-19 : le variant Omicron est-il plus contagieux et moins résistant au vaccin ?

De nouvelles études concernent la contagiosité du variant Omicron. "Il est plus contagieux que le Delta, le taux de transmission est plus élevé, c'est ce qu'on constate au Royaume-Uni où l'on séquence beaucoup", explique la médecin et animatrice Marina Carrère d'Encausse, présente mercredi 15 décembre sur le plateau du 19/20. "On arrive à estimer que mi-janvier, en Europe, l'Omicron devait être dominant", ajoute la spécialiste.

Les vaccins moins efficaces

Le variant Omicron "parait moins dangereux" car "il y a moins d'hospitalisations", et moins de passages en soins intensifs, indique Marina Carrère d'Encausse. Pour autant, "il faut être prudent parce que ces données viennent d'Afrique du Sud, où la population est plus jeune que la population européenne", prévient-t-elle. Les vaccins sont par ailleurs moins efficaces sur l'Omicron, particulièrement sur la transmission.