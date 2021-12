DIRECT. Covid-19 : la France va imposer un contrôle aux frontières avec le Royaume-Uni "encore plus drastique"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Matignon confirme le retour de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni à compter de samedi. Ces motifs "ne permettront pas de se déplacer pour raisons touristiques ou professionnelles", souligne l'exécutif.







: A partir d'aujourd'hui, l'Italie impose aux Français entrant sur son territoire la présentation d'un test négatif et, pour les non-vaccinés, cinq jours de quarantaine. France 3 Paca vous en dit plus sur les exemptions pour les frontaliers.

: Record battu : 5,86 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière, soit plus qu'après l'extension du pass sanitaire aux trains, cafés et restaurants en août (5,81 millions), annonce le ministère de la Santé.

: Sur notre plateau, Jean-Michel Blanquer déplore la réticence des parents à laisser tester leurs enfants à l'école. "Nous avons seulement 50% d'acceptation" des tests salivaires, affirme-t-il.

: La France compte aujourd'hui 3 150 classes fermées, "un chiffre en stagnation depuis une semaine", fait savoir le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sur franceinfo.

Pour garder les idées claires, voici les titres de ce jeud matin :



Motifs impérieux, isolement... Le gouvernement a annoncé une restriction "plus drastique" des déplacements entre la France et le Royaume-Uni, touché par le variant Omicron.





• Les enquêtes contre les réseaux de faux pass sanitaires ont déjà donné lieu à "plus d'une centaine d'interpellations", a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.



Sur TF1, hier soir, Emmanuel Macron a défendu son bilan, reconnu des erreurs, esquissé une future réforme des retraites et esquivé sur sa candidature.

: La France va également "limiter les motifs qui permettent de venir du Royaume-Uni", annonce Gabriel Attal. Les voyageurs devront "s'isoler" pendant au moins 48 heures après leur arrivée, jusqu'à la réalisation d'un test négatif.

: Pour lutter contre la propagation du variant Omicron, la durée de validité des tests demandés au retour du Royaume-Uni passera de 48 heures à 24 heures dès samedi, annonce le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur BFMTV.

: Le gouvernement va instaurer un contrôle aux frontières avec le Royaume-Uni "encore plus drastique" à partir de samedi.

: Sur France 2, Gérald Darmanin fait état de "plus d'une centaine d'interpellations sur les 400 enquêtes ouvertes" pour démanteler des réseaux de faux pass sanitaires. Il se dit favorable au "système de repentis" proposé hier par Olivier Véran pour inciter les détenteurs à se mettre en règle.

: Face à des cas qui ont triplé en un mois, la Corée du Sud rogne sur sa vie nocturne. Dès samedi, les restaurants, cafés et boîtes de nuit devront baisser le rideau à 21 heures, tandis que les cinémas, salles de concerts et autres lieux publics devront fermer à 22 heures.

: @JJ : Bonjour. Je vous laisse juger à l'aune de ses déclarations d'hier : l'hypothèse d'une obligation pour tous est "tout à fait possible", a-t-il avancé, même si, dans les faits, "nous y sommes quasiment", puisque "plus de 90% de celles et ceux qui devaient se faire vacciner se sont fait vacciner".

: Est-ce qu'il est possible que Macron annonce une obligation vaccinale?

Voici un premier point sur l'actualité de la journée :



En deux heures d'interview sur TF1, hier soir, Emmanuel Macron a défendu son bilan, reconnu des erreurs, esquissé une future réforme des retraites et esquivé sur sa candidature. Résumé.



Un conseil de défense sanitaire aura lieu, demain après-midi, pour examiner d'éventuelles "mesures complémentaires" face notamment au variant Omicron.





Les départs en vacances s'annoncent agités dans le Sud-Est. Seul un TGV sur deux circulera sur cet axe, demain, en raison d'un mouvement de grève.





