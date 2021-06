Cinq questions sur le certificat sanitaire européen, nécessaire pour voyager cet été

Ceux qui utilisaient déjà le pass sanitaire activités, en vigueur en France depuis le 9 juin, ne seront pas dépaysés : le certificat sanitaire européen fonctionne sur le même principe.

Le fait d'attester d'une vaccination complète, d'un test négatif ou d'un rétablissement du Covid-19 peut vous permettre de franchir les frontières au sein de l'espace Schengen. Mais attention, il faut pour cela obtenir les documents au nouveau format européen, compatible et lisible dans les 27 États de l'Union ainsi qu'en Suisse, au Liechtenstein, en Islande et en Norvège. Il est également recommandé de vérifier les règles en vigueur à l'entrée dans votre pays de destination. La Cellule vrai du faux vous explique.

Certificat sanitaire européen : de quoi parle-t-on ?

Le certificat sanitaire européen est un outil conçu pour permettre aux Européens de voyager plus facilement au sein de l'Union et fluidifier les contrôles aux frontières. Les 27 États membres et la Commission européenne ont travaillé à développer un système de certification des vaccins et tests, pouvant être vérifié de la même façon dans tout l'espace Schengen.

Certificat de vaccination et résultats de tests PCR et antigéniques sont donc désormais disponibles dans un nouveau format, avec un nouveau QR code à se procurer. Ces documents pourront être présentés à l'embarquement en version papier ou en version numérique, via l'onglet carnet de l'application #TousAntiCovid.

Les règles du pass sanitaire européen sont valables également pour les Outre-mer.

Comment se procure-t-on les documents au format européen ?

Depuis le 25 juin, les certificats de test et de vaccination sont déjà au format européen. Il suffit donc de les présenter à l'embarquement ou aux frontières, soit en version papier (QR code en haut à droite du document), soit en version numérique en scannant votre document dans TousAntiCovid (via le QR code en bas à gauche).

Depuis le 25 juin, le Gouvernement met à disposition les certificats de vaccination et de test au format européen. (DOSSIER PRESSE SUR LE PASS SANITAIRE EUROPEEN)

Si vous avez été vacciné avant le 25 juin, vous pouvez télécharger votre certificat de vaccination au format européen sur le site dédié de l'assurance maladie.

Pour récupérer un résultat de test (datant de moins de trois mois) au bon format, il faut vous rendre sur la plateforme SI-DEP. Pour récupérer un test de plus de trois mois ou si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez vous rendre dans le laboratoire où vous avez effectué votre test ou votre vaccination et demander à ce que le document soit réédité au bon format.

Enfin, si vous aviez déjà téléchargé un ancien certificat dans TousAntiCovid, sachez qu'il peut, à partir du 1er juillet, être converti au bon format directement dans l'application, en cliquant sur le document et en sélectionnant dans le menu qui s'affiche : "convertir au format européen".

Les enfants doivent-ils avoir un pass sanitaire ?

Le pass sanitaire activités en France comme le certificat sanitaire européen sont exigés à partir de 11 ans, dans les mêmes conditions que pour les adultes.

La vaccination n'étant à ce stade en France autorisée qu'à partir de 12 ans, les enfants de 11 ans doivent, pour voyager en Europe, avoir obligatoirement un test négatif. Chacun des parents peut entrer les certificats de ses enfants dans l'application TousAntiCovid.

Les anciens certificats aux normes précédentes ont-ils encore une utilité ?

Les certificats de tests et de vaccination émis avant le 25 juin restent utilisables et lisibles lors des contrôles à l'entrée des événements exigeant, en France, le pass sanitaire (pass sanitaire dit activités).

Il est en revanche nécessaire d'obtenir un certificat au format européen pour voyager dans l'espace Schengen.

Quels sont les vaccins acceptés en Europe ?

Tous les vaccins utilisés en France sont reconnus dans les Etats-membres : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Certains Etats-membres reconnaissent d'autres vaccins qui n'ont pas encore reçu d'autorisation de marché par l'Agence européenne du médicament.

Chaque Etat membre est par ailleurs libre de décider s'il accepte un certificat de vaccination après une seule dose ou, comme en France, après un cycle de vaccination complet incluant le délai pour que le vaccin soit pleinement efficace (deux semaines après la deuxième dose pour les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et un mois pour Janssen).