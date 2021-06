Certificat de rétablissement : de quoi parle-t-on et dans quelles conditions peut-on l'utiliser ?

Présenté comme la troisième façon d'obtenir un pass sanitaire, le certificat de rétablissement est délivré aux personnes qui ont été testées positives au Covid-19 depuis au moins quinze jours et moins de six mois.

Le pass sanitaire est, depuis le 9 juin 2021, indispensable pour assister à certains événements de plus de 1 000 personnes. À partir du 1er juillet, il sera également reconnu pour les déplacements internes à l'espace européen, sous la forme d'un certificat européen. Pour avoir accès à ce pass, trois possibilités s'offrent à vous : vous êtes allé au bout de votre schéma vaccinal, vous avez la preuve d'un test négatif de moins de 72 heures, ou vous avez la preuve d'un test PCR ou antigénique positif datant d'au moins 15 jours et de moins de six mois.

Dans ce dernier cas, vous êtes en possession d'un "certificat de rétablissement", c'est-à-dire une preuve que avez eu le Covid-19 et que vous en êtes guéri. Comment l'obtenir et dans quelles conditions l'utiliser ? Explications.

Pour l'obtenir : utiliser le test positif d'origine

Si vous souhaitez obtenir votre certificat de rétablissement, vous devez justifier d'un test PCR ou antigénique positif d'au moins 15 jours et moins de six mois, d'après le décret du 7 juin 2021. Pour cela, vous pouvez utiliser la version d'origine papier remise lors du test que vous pourrez utiliser telle quelle ou avec votre application #TousAntiCovid si vous scannez le QR code de votre test dans l'onglet "carnet".

Si vous ne retrouvez plus votre test de moins de six mois et de plus de 15 jours, il faut demander au laboratoire où vous l'avez fait de régénérer le certificat de test via la plateforme sidep.gouv.fr (ce portail, accessible avec votre identifiant France Connect, vous permet égalemment de récupérer votre dernier certificat de test de dépistage). Attention, la direction générale de la santé (DGS) nous précise que ce certificat de test regénéré doit être récupéré rapidement "avant que celui-ci ne soit supprimé au cours de la même journée".

Le certificat de rétablissement permet de voyager en Europe mais pas vers la France

À partir du 1er juillet, le pass sanitaire, dont le certificat de rétablissement, permettra de se déplacer à l'intérieur de l'espace européen. En revanche, vous ne pourrez pas l'utiliser pour venir en France depuis l'étranger. En effet, la DGS nous indique que "la preuve de rétablissement ne sera pas valable pour rentrer en France depuis l’étranger, ni pour se rendre en Corse ou dans les Outre-mer".

En résumé, le certificat Covid numérique de l'Union européene permettra bien, en principe, de circuler au sein de l'UE selon les trois critères du pass sanitaire. Néanmoins, comme le montre l'exemple français, il est possible que certains pays n'acceptent pas le certificat de rétablissement pour l'entrée sur leur territoire.

Il est donc préférable, avant de vous rendre dans un pays de l'Union européenne autre que la France à partir du 1er juillet, de bien vérifier si ce dernier accepte l'option "certicat de rétablissement" et sous quelles conditions.