Covid-19 à l'école : 75% de grévistes et la moitié des établissements fermés jeudi, prévoit le SNUipp-FSU

Les annonces de Jean Castex pour simplifier le protocole sanitaire dans les écoles n'auront pas suffi. Le premier syndicat du primaire, le SNUipp-FSU, prévoit 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées pour la journée de grève prévue le 13 janvier, dans une estimation communiquée mardi 11 janvier. "Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces vingt dernières années n'est pas une 'grève contre le virus' mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles", explique le syndicat dans son communiqué, évoquant au passage les "mensonges permanents du ministre de l'Education".

"Non seulement le protocole actuel ne protège pas les élèves, les personnels et leurs familles mais, de plus, il désorganise complètement l'école. Ainsi, contrairement aux affirmations gouvernementales répétées, ce n'est pas l'école qui est ouverte mais une forme de 'garderie'", dénonce le SNUipp-FSU.

Selon le syndicat, "dans les conditions actuelles, les élèves ne peuvent pas apprendre correctement, leur nombre étant très fluctuant et l'enseignement hybride entre présentiel et distanciel impossible à mettre en œuvre". Le SNUipp-FSU pointe aussi "le non-remplacement des enseignants et enseignantes malades qui devient intenable".