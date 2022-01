DIRECT. Covid-19 : une ville chinoise de 5 millions d'habitants placée en quarantaine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Deux solutions se présentaient à nous : appeler les parents à la dernière minute en leur demandant de venir chercher leurs enfants ou faire face."



Sur les six personnes chargées d'assurer le service de la cantine d’Ouges (Côte-d’Or), trois sont absentes depuis vendredi pour cause de Covid-19, au point que le maire, Jean-Claude Girard, a dû faire le service lui-même. Le maire de cette commune a choisi de "faire face" mais s'interroge sur franceinfo : "Combien de temps est-ce qu'on va tenir ?"

: Deux ans d'épidémie de Covid-19 ont jeté une lumière crue sur un système de santé en crise. De Jean-Luc Mélenchon à Eric Zemmour en passant par Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, mes collègues Margaux Duguet et Thibaud Le Meneec vous présentent les remèdes des candidats pour le secteur de la santé.











: L'Indépendant, lui, s'intéresse au variant Omicron dans le département des Pyrénées-Orientales où on ne parle plus de vague, mais d'un "tsunami".





• Trois simples autotests pour les cas contact à l'école, sans obligation de test antigénique ou PCR : Jean Castex a annoncé ce soir un assouplissement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires, alors que parents d'élèves et enseignants sont sur les dents depuis la rentrée et qu'une grève se profile à l'horizon dès jeudi.



Le président du Parlement européen, le social-démocrate Italien David Sassoli, est mort cette nuit à l'âge de 65 ans, a annoncé son porte-parole. Il était hospitalisé depuis fin décembre "en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire".





• Après une adoption agitée par les députés, le Sénat se saisit à son tour du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, texte qu'il devrait voter en première lecture, mais avec des "ajustements".





• Quinze milliards d'euros de plus en 5 ans et le droit à une "vie tranquille" : le quasi candidat Emmanuel Macron est passé à l'offensive à Nice sur la sécurité, un thème central à trois mois de la présidentielle, défendant un bilan étrillé par la droite et l'extrême droite. Voici ce qu'il faut retenir de ses annonces.