Le Premier ministre Jean Castex avait admis que le protocole sanitaire mis en place dans les écoles était une "usine à gaz", conduisant à tester les enfants en permanence. "J'ai entendu les inquiétudes exprimées par les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs d'école", a-t-il déclaré sur le plateau du 20 heures de France 2, lundi 10 janvier. "On va procéder à un certain nombre de simplifications : notre objectif est de laisser au maximum les écoles ouvertes", a-t-il ajouté. Voici les "trois dispositifs de simplification et d'assouplissement" annoncés par le chef du gouvernement.

Les parents n'auront plus à récupérer leur enfant immédiatement s'il est cas contact

Premièrement, "quand un cas positif est testé dans une classe (...) on demande à tous les autres enfants de se tester. Dans ces cas-là, on ne demande pas tout de suite aux parents de venir chercher leur enfant, on attendra la sortie scolaire", a expliqué le chef du gouvernement.

Trois autotests (gratuits) seront demandés

Ensuite, si l'enfant est cas contact, il n'aura plus besoin de faire trois tests, dont un PCR ou antigénique en pharmacie. "Il pourra recourir à trois autotests", a précisé le Premier ministre. "Si votre enfant est cas contact, une attestation vous sera délivrée par l’école. Elle donnera accès à 3 autotests gratuits en pharmacie", précise Matignon à France Télévisions.

Une seule attestation suffira

Enfin, les parents n'auront plus l'obligation de produire une attestation pour chaque test négatif. "On va demander une attestation une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants", a-t-il annoncé. Cette attestation unique sera disponible à partir de vendredi, précise encore Matignon.