Variant du Covid-19 : la Martinique et Mayotte durcissent leurs conditions d'entrée

Il sera plus difficile à partir du lundi 18 janvier de se rendre en Martinique. L’île, qui a accueilli plus de 100 000 voyageurs pour les fêtes de fin d’année, impose désormais un isolement de sept jours pour tous les voyageurs sans exception, assorti d’un test PCF négatif. Le but est de stopper l’arrivée éventuelle d'un variant du Covid-19 plus contagieux, notamment britannique. Les mêmes mesures ont été prises à La Réunion, qui a lancé une campagne de dépistage massive.

Mayotte coupée du monde

Mayotte a de son côté décidé de suspendre toute liaison maritime et aérienne dès dimanche 17 janvier. L’île sera coupée du monde pour 15 jours au moins. Seuls les déplacements vers la Métropole et La Réunion pour motif impérieux sont autorisés. Un nouveau coup dur pour le secteur touristique. La décision a été prise après la détection d’un cas positif au variant sud-africain chez un voyageur.

Le JT

Les autres sujets du JT