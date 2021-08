Vaccination à l'école : "Il faut bien calibrer l'opération, qu'on ne se retrouve pas dans le fiasco du mois de mai", craint un proviseur

"Il faut bien calibrer l'opération, qu'on ne se retrouve pas dans le fiasco des autotests qu'on a vécu au mois de mai", a alerté lundi 23 août sur franceinfo Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN), proviseur de la Cité scolaire Hector Berlioz à Vincennes (94), après l'annonce d'une campagne de vaccination contre le Covid-19 via les collèges et lycées dès la rentrée scolaire pour les élèves de plus de 12 ans qui le souhaitent.

"On comprend et on partage l'idée que plus on facilite l'accès à la vaccination des jeunes plus vite on se sortira de la crise sanitaire, assure le proviseur. Ce sur quoi on alerte c'est qu'il faut bien calibrer l'opération, qu'on ne se retrouve pas dans le fiasco des autotests qu'on a vécu au mois de mai et surtout qu'on fasse appel à des professionnels dont c'est le travail."

"Chacun son métier. Je ne demande pas aux directeurs d'hôpitaux d'organiser une rentrée scolaire." Bruno Bobkiewicz, proviseur et secrétaire général du SNPDEN à franceinfo

Pour les sorties scolaires, le pass sanitaire sera nécessaire lorsque les élèves seront dans lieux en contact avec le public. "Nous, on souhaiterait demander au ministre d'aller plus loin. Obtenir une dérogation. Pourquoi interdire la sortie ? Ce serait intéressant qu'on puisse aller au-delà et obtenir une dérogation pour toutes les activités. Cela fait des mois que certains ne sont pas allés au musée, au théâtre, donc il faut leur donner la possibilité scolairement de le faire."