Vrai ou fake. Le rapport de Novak Djokovic avec la science.

Novak Djokovic est un héros pour une partie de l'opinion serbe et il pourrait l'être encore plus après son expulsion d'Australie. Les équipes de Vrai ou Fake ont passé au crible les déclarations du tennisman sur la vaccination.

Dès avril, alors que les laboratoires commençaient à peine la recherche sur les vaccins, Novak Djokovic se prononce contre la vaccination lors d'un live Facebook. "Personnellement, je suis opposé à la vaccination, je ne voudrais pas être forcé par quelqu'un à le prendre pour pouvoir voyager", avait-il expliqué. Au-delà du vaccin, le numéro un mondial est un adepte des médecines alternatives. Il s'est rendu à plusieurs reprises dans le village de Visoko (Bosnie-Hérzégovine). Une colline qui serait une pyramide, la plus haute du monde selon le promoteur du parc.

Des affirmations sans base scientifique

Sous terre, des tunnels énergétiques qui permettraient aux cellules de l'organisme de se régénérer. "Je sens que je respire à pleins poumons après le passage par les tunnels. Je respire plus facilement. Je ressens tout simplement une plus grande présence d'énergie vitale en moi, je me sens rétabli", rapportait Novak Djokovic. Des affirmations sans aucune base scientifique.