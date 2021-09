Vrai ou fake En Irlande, un homme qui avait refusé des soins de nouveau en réanimation pour Covid-19

Un homme malade du Covid-19 a été sorti d'un hôpital d'Irlande par un anti-vaccin. Deux jours plus tard, une ambulance a dû l'y ramener, en réanimation.

Dans l'hôpital de Letterkeny, au nord de l'Irlande, Joe McCarron est hospitalisé depuis quatre jours, pour Covid-19. Alors qu'il a de plus en plus de mal à respirer, les soignants décident de l'incuber, ce qu'il refuse. Persuadé qu'on lui ment sur le virus, il contacte un groupe d'amis qui partage ses convictions. Un homme vient ainsi à sa rescousse afin de le faire sortir de l'hôpital. Un soignant tente de le convaincre : "Vous avez le droit de décider de ce que vous avez envie de faire, mais je ne pense pas que ce qu'il dit est bien. Vous êtes à peine en capacité de respirer. Ce que nous voulons, c'est que vous restiez, pour qu'on vous aide."

Retour à la maison… puis à l'hôpital

"Si tu restes ici, ils vont te tuer", rétorquent ses proches. Joe quitte finalement l'hôpital, à bout de souffle. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, et désormais supprimée, il explique sa décision et ses craintes. Il affirme notamment que les soignants l'ont forcé à aller en soins intensifs. Deux jours plus tard, une ambulance a dû ramener l'homme en réanimation dans le même hôpital. Les soignants se battent désormais pour le garder en vie.