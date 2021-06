Vrai ou fake : comment expliquer la forte propagation du variant Delta au Royaume-Uni ?

En Grande-Bretagne, le variant indien du Covid-19, dit variant Delta, inquiète particulièrement. Même si le nombre de cas est bien inférieur aux vagues précédentes, ce variant représente désormais la quasi-totalité des contaminations. Alors, comment s'est-il propagé, outre-Manche ? Premièrement, il a été importé d'Inde, et la communauté indienne est importante en Angleterre. Ensuite, il est 60% plus contagieux que le variant britannique.

Entre 2% et 4% des contaminations en France

Enfin, s'il a pu se diffuser autant, c'est en partie à cause de la stratégie vaccinale britannique. Le pays a majoritairement utilisé le vaccin AstraZeneca, dont les doses sont beaucoup plus espacées dans le temps que pour les autres vaccins. Il fallait en effet attendre trois mois entre les deux injections. "Le Royaume-Uni avait fait le choix d'espacer au maximum les doses pour pouvoir donner le plus de premières doses possibles. Évidemment, le variant a pu se développer puisque la majorité des gens n'avaient reçu qu'une seule dose", explique Jonathan Roux, épidémiologiste à l'EHESP. Effectivement, c'est uniquement après la deuxième dose que la protection apportée par le vaccin est maximale.



Actuellement, ce variant représente entre 2% et 4% des contaminations en France. Peut-il, comme en Grande-Bretagne, devenir majoritaire sur notre territoire ? Pour le président du Conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy, cela ne fait aucun doute : "Nous aurons la même chose, affirmait-il le 8 juin dernier sur le plateau du 20 Heures de France 2. Le variant indien va rapidement, probablement au cours de l'été, apparaître de façon plus importante, puis remplacer probablement le variant dit anglais ou Alpha." Mais d'ici la fin de l'été, la moitié de la population française devrait être entièrement vaccinée.