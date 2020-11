VIDEO. Yannick Jadot demande que le vaccin potentiel contre le Covid-19 soit "obligatoire"

Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie-Les Verts (EELV), a souhaité mardi 10 novembre sur franceinfo que le vaccin contre le coronavirus soit "obligatoire". Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé lundi l'arrivée d'un candidat-vaccin aux résultats prometteurs. L'alliance pharmaceutique germano-américaine évoque une efficacité de 90%.

>> Vaccin efficace à 90% contre le Covid-19 : "Nous sommes à l'aube d'une révolution technologique", salue un virologue

"C'est obligatoire !", lance l'eurodéputé écologiste. "Regardez le traumatisme que vivent nos sociétés, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaissement culturel, social, économique de notre pays."

À partir du moment où le vaccin sera là, j'espère que tout le monde ira se faire vacciner. Yannick Jadot à franceinfo

De son côté, la Haute autorité de Santé préconise que la vaccination contre le Covid-19 ne soit pas obligatoire, ni pour la population ni pour les professionnels de santé. Yannick Jadot n'a "pas de doute" sur la volonté des Français à vouloir se faire vacciner. "Vu ce que nous vivons, les petits commerces qui sont en train de mourir, nos personnes âgées dans nos familles qui sont tétanisées à l'idée de sortir, de voir leurs petits-enfants, j'espère que tout le monde va participer à la fois, aujourd'hui, au respect des règles très strictes, assure-t-il. Le vaccin n'est pas là, il ne faut pas relâcher les efforts, et puis, quand le vaccin sera là, il faudra se faire vacciner."

Avec l'arrivée potentielle de ce vaccin, "il y a enfin de l'espoir et il ne faut pas s'emballer parce que le pic est toujours devant nous, parce qu'on a des contaminations". "On a chaque jour des centaines de nos concitoyens qui décèdent du fait de cette maladie et que ce n'est pas la semaine prochaine qu'on aura le vaccin", a-t-il rappelé.

Pfizer et BioNTech entendent demander une autorisation d'utilisation d'urgence de leur vaccin dès novembre aux États-Unis. L'objectif annoncé est de fournir jusqu'à 100 millions de doses dans le monde d'ici fin 2020, et environ 1,3 milliard de doses d'ici fin 2021. "Il faut absolument trouver le moyen de vacciner largement la population européenne. Et j'espère que la coopération internationale qui s'est organisée autour aussi de la vaccination pour que ce ne soit pas simplement les pays riches qui puissent se vacciner", a-t-il dit.