VIDEO. Vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 : "Je pense qu'il faut absolument compter sur ce vaccin", estime l'infectiologue Odile Launay

"Je pense qu'il faut absolument que les Français se fassent vacciner" contre le Covid-19 avec le produit d'AstraZeneca, même si ce vaccin n'a "aucune effacité" sur le variant sud-africain, a expliqué lundi 22 février sur franceinfo Odile Launay, infectiologue, membre du comité scientifique vaccin Covid-19 et coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur. Les doses du vaccin AstraZeneca sont livrées à partir de ce lundi dans les cabinets de 29 000 généralistes volontaires. Ils pourront commencer à les administrer jeudi.

"Je pense qu'il faut absolument compter sur ce vaccin, estime Odile Launay. D'abord, on va l'avoir en plus grande quantité [que ceux qui utilisent la technologie à ARN messager, comme Pfizer et Moderna]. Il va permettre de vacciner un plus grand nombre de sujets. C'est un vaccin qui, certes, a une efficacité qui est un peu moindre que celle de l'ARN messager, mais qui, malgré tout, a une très bonne efficacité."

Il a une efficacité qui est probablement aux alentours de 70%. C'est tout à fait acceptable." Odile Launay, infectiologue à franceinfo

L'infectiologue estime qu'il "faut absolument que les Français se fassent vacciner avec ce vaccin et n'attendent pas d'avoir plus de vaccins à ARN messager parce que le nombre de doses qui va être disponible dans les semaines qui viennent, reste restreint et on va les réserver aux personnes qui sont les plus à risque et potentiellement répondent moins bien au vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire les plus âgées et toutes les personnes immunodéprimées."

"Si on avait les deux vaccins, on préférerait tous utiliser le vaccin le plus efficace", mais "il ne faut pas du tout attendre, d'autant qu'on l'a dit : le virus circule de façon intense", a résumé Odile Launay.