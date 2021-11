Pass sanitaire : Emmanuel Macron annonce un durcissement pour "les plus de 65 ans et les plus fragiles", l'Elysée nuance

Certains Français vont-ils perdre leur pass sanitaire à partir du 15 décembre ? Emmanuel Macron a annoncé, mardi 9 novembre, lors de son allocution télévisée, que le maintien du pass sanitaire serait conditionné à l'injection d'une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour "les plus de 65 ans et les plus fragiles". "Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant", a-t-il déclaré.

Contacté par France Télévisions, l'Elysée a ensuite précisé que la condition d'une dose de rappel pour continuer à bénéficier du pass sanitaire ne concernerait que les plus de 65 ans. Pour les personnes atteintes de comorbidités, une simple "incitation à la vaccination" continue de s'appliquer.

Bientôt des doses de rappel pour les 50-64 ans

Depuis septembre, les plus âgés et les plus fragiles sont éligibles à une dose de rappel de vaccin, le plus souvent une "troisième dose", à condition que leur vaccination remonte à plus de six mois. La dose de rappel vise à compenser la perte d'efficacité constatée pour tous les vaccins au cours du temps.

Emmanuel Macron a également annoncé que tous les plus de 50 ans pourraient bénéficier de cette dose de rappel à partir du mois prochain. "Plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans, c'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans", a-t-il précisé.