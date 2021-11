DIRECT. Vaccination contre le Covid-19, pass sanitaire, réformes... Suivez l'allocution d'Emmanuel Macron à 20 heures

#SEXISME Avec près de 3 milliards de joueurs dans le monde, dont 46% de femmes, le jeu vidéo s'est imposé comme la première industrie du divertissement. Mais derrière cette croissance folle, de plus en plus de langues se délient pour dénoncer un climat toxique. L'excellent journaliste Axel Roux (passé par notre rédaction !) consacre un documentaire à la question du sexisme et de la haine en ligne dans ce milieu. Un phénomène inquiétant qui touche de plus en plus les jeunes joueuses. A voir sur france.tv.