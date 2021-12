Crise sanitaire : "On n’y comprend plus rien", dénonce l’eurodéputé LR Geoffroy Didier, soutien de Valérie Pécresse

Alors que le gouvernement multiplie les mesures pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19, "on n'y comprend plus rien", dénonce Geoffroy Didier, eurodéputé LR, soutien de Valérie Pécresse, invité ce dimanche de franceinfo. "Ce n'est pas très sérieux au regard d'une situation qui est particulièrement préoccupante avec 60 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures", ajoute-t-il.

La priorité, selon l’élu LR, est de cibler les écoles : "Il faut qu'il y ait des mesures d'urgence pour la rentrée scolaire qui s'annonce. Et aujourd'hui, tout le monde est dans le flou", affirme Geoffroy Didier.

Il faut "un report, comme l'a proposé Valérie Pécresse, de la rentrée scolaire." Geoffroy Didier à franceinfo

"Pourquoi ? Parce que nous le savons, ces vacances vont être un moment d'interaction familiale", qui pourrait relancer les contaminations. "Nous ne pouvons plus laisser la pandémie s'enflammer. Et nous savons que c'est déjà malheureusement le cas. Donc, nous devons absolument, après ce moment d'incubation et d'interactions familiales, faire le point et prendre ces mesures".

"Que le gouvernement retienne les leçons"

D’après l’eurodéputé, "ce sont les enfants qui, malheureusement, transmettent le virus. Et comme ils sont asymptomatiques, ils ne sont pas testés. Et je vous le dis, il y a un vrai problème". Geoffroy Didier fustige par ailleurs la stratégie de tests du gouvernement. "Ça fait des mois que le professeur Philippe Juvin, ça fait des mois que Valérie Pécresse demandent une systématisation des tests à l'école. Nous ne l'avons toujours pas".

"On aimerait au moins que le gouvernement retienne les leçons de la première, deuxième, troisième, quatrième, désormais cinquième vague", ajoute-t-il. "On a des annonces tous les jours qui sont différentes les unes des autres", explique-t-il, faisant référence à l’annonce d’un pass vaccinal. "Ce que j'attends début janvier, c'est le projet de loi clé en main. (...) J'attends un projet de loi clair, net et stable du gouvernement et nous jugerons ensuite".