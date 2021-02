VIDEO. Covid-19 : les plus de 65 ans pourront se faire vacciner à partir de début avril, assure Jean Castex

Enfin une échéance pour les 65-75 ans, véritable "angle mort" de la stratégie vaccinale française contre le Covid-19. Cette catégorie de personnes à risque, pour lesquelles le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé, n'ont pas encore accès aux vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna, réservés pour l'heure aux plus de 75 ans. Ce sera chose faite à partir du mois d'avril, a promis Jean Castex, jeudi 25 février, lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sur l'évolution de l'épidémie.

A ce jour, plus d'un quart des plus de 75 ans ont été vaccinés, selon le Premier ministre. "D'ici fin mars, les deux tiers des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées et nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans", a-t-il assuré, tout en rappelant que la France était tributaire des livraisons de doses.

"Nous dépendons de la fabrication et de la livraison des doses commandées par l'Union européenne et il nous faudra nous armer de patience, a-t-il expliqué. Mais je sais que vous mesurez ce chantier titanesque et sans précédent pour l’industrie mondiale de produire des centaines de millions de doses de vaccins en un temps record, des vaccins eux-mêmes découverts en un temps record." Selon Jean Castex, "à la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vu proposer une première injection".