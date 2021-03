AstraZeneca : "Ce serait stupéfiant de se faire, entre le Royaume-Uni et l'Europe, une guerre des vaccins", déclare Jean-Yves Le Drian

L'Union européenne, confrontée à des problèmes de livraisons de vaccins AstraZeneca contre le Covid-19, a décidé jeudi 25 mars de bloquer les exportations de ce vaccin en dehors de l'Union européenne tant que le laboratoire n'aura pas livré toutes les doses à l'Europe. "Cela s'appelle une fermeté, le respect des contrats", a expliqué ce vendredi sur franceinfo Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

"Il faut trouver avec le Royaume-Uni une relation de coopération pour qu'AstraZeneca remplisse ses engagements signés avec l'Union européenne et que chacun puisse s'y retrouver, affirme le ministre. On ne peut pas jouer au chantage. J'espère qu'on va arriver à un accord, ce serait stupéfiant de se faire, entre le Royaume-Uni et l'Europe, une guerre des vaccins."

Jean-Yves Le Drian insiste sur le fait que "l'Union européenne a eu la volonté d'agir en commun pour l'acquisition des vaccins. C'était un choix essentiel et bénéfique pour tout le monde. C'est un succès, ces vaccins sont sûrs, ils sont partagés, il y a une production en Europe ce qui fait qu'à la fin de cette année, peut-être même à l'été, nous aurons produit en Europe près de 2,5 milliards de doses de vaccin. Les Européens serons le premier producteur de vaccins au monde."