Variant Delta : Malte se ferme aux non-vaccinés

Malte a décidé de fermer ces portes aux touristes non-vaccinés. "Pour être franc, c'est un peu une décision-surprise. Jusqu'alors, le petit archipel du centre de la Méditerranée était assez ouvert aux touristes, il y avait la possibilité d'aller et venir librement et, en plus, la vaccination marchait très bien sûr l'île", explique Alban Mikoczy. En effet, 79% des 500 000 habitants sont vaccinés.

Vaccination obligatoire

Hélas, le variant Delta est passé par là. "Depuis quelques jours, il y a une croissance exponentielle des cas positifs, notamment chez les jeunes, et les jeunes qui viennent en stage d'anglais actuellement à Malte, il y en a beaucoup qui viennent en provenance de différents pays d'Europe", précise le journaliste. À partir du 14 juillet, pour entrer, il faudra justifier du passeport vert, donc de la double vaccination. Il ne sera plus possible de rentrer avec un test PCR négatif comme c'était le cas jusqu'à présent. La situation crée quelques conflits dans les aéroports.