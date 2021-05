Vaccin contre le Covid-19 : les brevets des laboratoires bientôt levés ?

Comment fournir la France, l'Europe, le monde entier en vaccins contre la pandémie de Covid-19 ? Peut-être en levant les brevets des laboratoires comme Pfizer, Moderna, ou AstraZeneca pour faciliter la fabrication du vaccin. Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron se sont dit favorables à une levée des brevets.

C'est une annonce surprise, un revirement majeur pour les États-Unis : l'administration Biden est désormais favorable à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Les laboratoires qui ont mis au point les vaccins ne seraient ainsi plus les seuls à pouvoir les produire. Tous les pays auraient ainsi accès aux secrets de fabrication, avec à la clé une baisse des prix et un accès beaucoup plus large au vaccin, en particulier dans les pays pauvres.



L' unanimité des pays membres de l'OMC

Dès l'annonce de Joe Biden, les laboratoires Pfizer, Moderna et BioNTech ont chuté en bourse. Les brevets, c'était la certitude pour eux de rentabiliser leurs investissements massifs et rapides pour la recherche du vaccin. Selon certains experts, sur le long terme, cette mesure pourrait avoir des effets négatifs, comme freiner la recherche, car les sociétés ne trouveront plus d'intérêt à autant investir. Tout va se jouer à Genève (Suisse), le siège de l'Organisation mondiale du commerce, qui accueille chaleureusement la proposition américaine. Mais les négociations s'annoncent longues.