Vaccin contre le Covid-19 : le débat sur une possible levée des brevets est lancé

C’est un retournement majeur aux États-Unis. L’administration Joe Biden s’est dite favorable à une levée des brevets pour les vaccins contre le Covid-19, mercredi 5 mai. Depuis, le débat est lancé. La France et la Russie ont également communiqué en ce sens, mais l’Allemagne est contre, au nom de la propriété intellectuelle. Cela signifierait que les laboratoires, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson notamment, ne seraient plus les seuls à pouvoir produire les vaccins. "Techniquement, n’importe quel producteur pharmaceutique peut légalement produire le vaccin, ça permettra d’augmenter la capacité de production", estime Nathalie Coutinet, professeure d’économie à l’Université Sorbonne Paris Nord.

Vers de longues négociations entre les parties

L’objectif serait une baisse des prix et un accès beaucoup plus large aux vaccins, surtout pour les pays les plus pauvres ou en développement. Les laboratoires s’opposent à cette hypothèse. Pour ce faire, il doit y avoir l’unanimité de tous les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les négociations s’annoncent âpres. "Sur le principe, c’est une bonne chose et à terme, c’est dans ce sens qu’il faut aller, mais il faut faire attention. Il y a plusieurs sujets : il y a la protection de l’innovation et au-delà, ce n’est pas du tout évident pour un certain nombre de pays en développement ou émergents de produire des vaccins ARN. Ces technologies sont particulières [...]. L’initiative va dans la bonne direction, mais les réactions en Europe montrent que c’est compliqué. Si on progresse trop vite, paradoxalement, on pourrait freiner l’accès rapide aux vaccins", décrypte Christian Bréchot, virologue et ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur, invité du 23h de franceinfo, jeudi 6 mai.