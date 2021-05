Sur les tests PCR positifs, la mention des mutations du Covid remplace désormais celle du variant

Il s'agit d'établir si les mutations qui rendent le Covid-19 plus contagieux ou plus résistant aux vaccins prennent le pas sur la souche initiale du variant anglais.

Les laboratoires ont formellement jusqu'au 14 juin pour ne plus mentionner sur les tests PCR positifs le variant qui a contaminé un patient. Désormais, ils doivent seulement signaler trois mutations du Covid-19, celles qu'on retrouve pour les variants les plus inquiétants, afin de mieux repérer la progression de ces mutations.

À la place, des numéros

La mention "variant britannique, sud-africain ou brésilien" va disparaître progressivement de la feuille que vous remet le laboratoire après un test PCR positif. À la place il y aura des numéros : 484K, 484Q et L452R. Ce sont les numéros attribués aux mutations, que l'on retrouve parfois pour des variants différents. Ce sont ces numéros qui donnent une idée de la gravité de l'infection.

"Aujourd'hui, on a connaissance de certaines mutations qui peuvent engendrer une plus grande contagiosité et que certaines mutations peuvent donner lieu à une re-contamination ou une résistance à la vaccination", indique le président du syndicat des biologistes François Blanchecotte.

"Ces deux éléments conjoints font que le ministère a décidé évidemment d'identifier les mutations plutôt que le nom du variant." François Blanchecotte à franceinfo

Les relevés des laboratoires permettront aux autorités sanitaires de savoir si les mutations qui rendent le virus plus contagieux ou plus résistant aux vaccins prennent le pas sur la souche initiale du variant anglais, toujours largement majoritaire en France.