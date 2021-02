Covid-19 : le variant britannique est-il plus mortel ?

Le variant britannique du Covid-19 se propage en France. Selon un laboratoire d'analyse, il représenterait déjà 37,7% des cas positifs en Ile-de-France. S’il est admis qu’il est plus contagieux, certaines études et certains scientifiques avancent qu’il serait aussi plus létal.