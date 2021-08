Rentrée scolaire : quel protocole sanitaire dans les établissements ?

Comment se déroulera la nouvelle année scolaire ? Pour le moment, deux certitudes. "Tout d'abord, aucun pass sanitaire ne sera demandé aux élèves, et tous les élèves seront bien présents en cours le jeudi 2 septembre, sauf cas exceptionnel", indique la journaliste Sophie Piard, en direct sur le plateau du 19/20, jeudi 19 août, précisant que "le ministre de l'Education nationale a promis de donner toutes les précisions d'ici la semaine prochaine".

54,6% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose du vaccin

Quatre scénarios sont envisagés. "Il y en a quatre, du niveau vert au niveau rouge", ajoute la journaliste. "Dans les plus pessimistes, une partie des lycéens et des collégiens de 4e et de 3e suivrait des cours à distance", précise Sophie Piard. Les classes fermeront pour une semaine en cas de cas de Covid en maternelle, élémentaire et en 6e. À partir de la 5e et jusqu'en terminale, l'élève pourra rester en classe s'il est totalement vacciné, et devra se faire tester s'il ne l'est pas. Au jeudi 19 août, 54,6% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose du vaccin.