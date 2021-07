Pass sanitaire : les touristes étrangers s'y perdent

Le pass sanitaire a été instauré mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture. Mais son application s'avère plus compliquée pour les touristes étrangers.

Le Mont-Saint-Michel (Manche), l'un des lieux les plus visités de France, retrouve petit à petit ses touristes venus du monde entier. Pour accéder à l'abbaye, ils doivent présenter un pass sanitaire, mais pour certains étrangers, cette mesure est parfois compliquée. "On a un peu paniqué, parce qu'on ne s'était pas préparées. Heureusement, on avait tout ce qu'il fallait, et on a pu télécharger nos QR codes", confient Katarina et Radka, touristes venues de République tchèque.



Des tests proposés

En revanche, certains touristes n'étaient pas bien informés. "Tous n'avaient pas le pass sanitaire européen. Néanmoins, ils avaient des pass sanitaires de leur pays, des QR codes aussi qui, certes, ne passent pas forcément dans notre dispositif de vérification, mais nous faisons preuve aussi de bon sens", assure Thomas Velter, directeur de l'établissement public du Mont-Saint-Michel. À Paris, ceux qui ne disposent pas d'un pass sanitaire peuvent se faire tester au pied de la tour Eiffel.